جميع الطواقم الطبية والتمريضية والفنية في المستشفى مدربة ومجهزة لاستقبال مثل تلك الحالات



عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير مستشفى الأمراض السارية د.جمال الدعيج أنه بناء على تعليمات صدرت عن وزارة الصحة، فإن المستشفى سيستقبل أي حالات مشتبه بها أو محتملة من عدوى «جدري القرود» من جميع المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية في البلاد، إن وجدت لا قدر الله، لافتا إلى أن جميع الطواقم الطبية والفنية في المستشفى مدربة ومجهزة لاستقبال مثل تلك الحالات.



وذكر د.الدعيج في تصريح لـ «الأنباء» انه تم الاجتماع بالأطقم الصحية في المستشفى برئاسته، واستعراض خطة المستشفى، وعرض كل ما يتعلق بعدوى جدري القرود، وتصنيف الحالات إلى 3 درجات «مشتبه بها - محتملة - مؤكدة».



وبين أنه تم استعراض آلية التبليغ عن الحالات ودور أقسام الحوادث والأجنحة ومنع العدوى والصحة الوقائية، فضلا عن الوقوف على جاهزية باقي الأقسام في المستشفى، والتأكد من معرفتهم للمهام المنوطة بهم بالتنسيق فيما بينهم، علاوة على استعراض دور أقسام الصيدلية والمختبرات والتمريض والتأكد من توافر المعدات والمستهلكات اللازمة.



واشار د.الدعيج إلى انه تم التأكيد على الطواقم الطبية على ضرورة الجهوزية الدائمة، فضلا عن تكثيف الدور الإعلامي لردع الإشاعات وبث الطمأنينة بين الناس.



وطمأن د.الدعيج المواطنين والمقيمين بعدم وجود أي حالة إصابة بجدري القرود ولله الحمد في البلاد، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات في المستشفيات بتعليمات من وزارة الصحة للجهوزية والاستعداد لاستقبال أي حالات، لا قدَّر الله.