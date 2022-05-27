حنان عبدالمعبود



نظمت لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان، ورشة عمل حول إستراتيجية البحث الطبي وخطط التطوير للعاملين في منطقة الأحمدي الصحية.



وقال مدير المنطقة د.أحمد الشطي إن نحو 150 مشاركا من مختلف التخصصات الطبية من داخل وزارة الصحة وخارجها سجلوا في الورشة وتابعوها حضوريا أو افتراضيا.



وأوضح أن هؤلاء جمعتهم الرغبة في التعرف على الواقع الحالي للأبحاث، من حيث الإمكانيات والتحديات من نافذة خبرات وتطبيقات مستشفى العدان والمراكز الطبية في المنطقة.



وأكد د. أحمد الشطي أن مستشفى العدان نشر خلال السنوات الثلاث الماضية 75 بحثا في دوريات طبية معتمدة، 19 منها مقالات افتتاحية في المجلة الطبية الأميركية.



وأشار إلى أن هذه الورشة انطلقت قبيل مرور عام من تأسيس لجنة البحث العلمي بالمستشفى، لافتا إلى أنه سيتبعها إصدار وتوزيع استراتيجية البحث والتطوير في الأحمدي الصحية للفترة من 2022 وحتى 2024.



وذكر مدير منطقة الأحمدي الصحية أن الورشة ضمت كوكبة من المحاضرين والخبراء كل في اختصاصه وخبراته في النشر الطبي.



وأشار إلى أن الورشة انطلقت بحضوره، إلى جانب كل من رئيسة اللجنة ورئيسة قسم التصوير الطبي في مستشفى العدان د.لطيفة الكندري، ود.مايكل ميسوني نائب الرئيس ومحكم ومحرر في العديد من الدوريات العلمية، ود.إيمان الشمري استشاري الطب النووي وعضو لجنة الأبحاث في وزارة الصحة، ود.نجلاء السيري من وحدة الأبحاث في مستشفى الرازي والبروفيسور علي المجداد أستاذ الكيمياء في كلية الهندسة ورئيس لجنة الأبحاث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وأوضح الشطي أن المحاضرات عكست معرفة وخبرة وفهم الواقع من حيث آليات صياغة البروتوكولات البحثية، وآليات التقديم للتمويل، والبناء العلمي للدراسات والأبحاث، وضوابط النشر في ظل الإمكانيات والتحديات.