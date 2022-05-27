عبدالكريم العبدالله



أعلنت منسقة مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر «كويت ميديكا» إيمان خلف، عن أن هذا المؤتمر سينطلق تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد خلال الفترة من 30 - 31 مايو الجاري في فندق الريجنسي، مضيفة أنه يهدف إلى التعرف على أحدث الاتجاهات والمنتجات والخدمات في مجال القطاع الصحي.



وأشارت إلى أن هذا المعرض يعتبر أكبر تجمع للمستشفيات المتميزة والشركات المتخصصة في المجال الطبي، كما يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة مناسبة لكل المستشفيات في عرض منتجاتها وخدماتها بقطاع الخدمات الصحية والالتقاء المباشر مع المستخدمين والمسؤولين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.



وشددت على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها وزارة الصحة لتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت ومرافق وزارة الصحة ورفع جودة الخدمات الصحية.



وكشفت خلف عن مشاركة 30 مستشفى محليا وعالميا في هذا المؤتمر، كما أن هناك مشاركة من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والدفاع والمستشفى العسكري ومستشفى شركة نفط الكويت وجامعة الكويت، فضلا عن مشاركة من شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» في فعاليات مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر. وأشارت إلى أهمية المؤتمرات وورش العمل المزمع عقدها أثناء فعاليات المعرض والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير الخدمات الصحية الخاصة من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية للمستشفيات العالمية المتميزة في مجال تبادل الزيارات وتدريب الأطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم الفني بين المستشفيات المحلية ونظيراتها في الدول المتقدمة. وتابعت: كما يهدف المؤتمر إلى استعراض خطط الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عقد محاضرات أثناء المؤتمر يتحدث فيها نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، كما سيتم توزيع جائزة نجمة السلامة في الجودة الصحية على المستشفيات الحكومية الفائزة بإشراف وتنظيم إدارة الجودة في وزارة الصحة. واختتمت خلف تصريحها بدعوة الجمهور الكريم لزيارة المعرض والتعرف على المستشفيات المحلية والعالمية والاستفادة من المعلومات الخاصة بها، علاوة على انه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والبيانات عن كل ما يخص المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو: www.medicakuwait.com.