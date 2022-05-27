اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قرارا دعمته الكويت لضمان حق مواطني المناطق العربية التي تحتلها اسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري في العلاج وتوفير الخدمات الصحية.



جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة د. خالد السعيد على هامش فعاليات أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي بدأت في الـ22 من مايو الجاري حتى الـ28 منه.



وقال الوزير السعيد «إن الكويت قد ساهمت في صياغة مشروع القرار بالتعاون مع المجموعة العربية ومشاركة باكستان لعرضه أمام الجمعية العامة تعليقا على تقرير مدير عام المنظمة حول الاوضاع الصحية في هذه الأراضي العربية المحتلة». وأكد «أن هذا القرار يعكس التزام المجموعة العربية بدعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية باعتبار قضية فلسطين قضية محورية لتعزيز السلام العالمي».



وأوضح السعيد «ان القرار يتضمن مطالبة مدير عام المنظمة بتعزيز النظام الصحي في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل واستمرار رصد الحالة الصحية هناك وتقييم وضمان حصول العرب تحت الاحتلال الاسرائيلي على الحق في الصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض». وأضاف ان المجموعة العربية «حرصت على تثبيت بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وان يقدم مدير عام المنظمة تقريرا دوريا حولها». وقال «إن معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور الأحوال الصحية والخلل في تقديم الرعاية الصحية التي يستحقها الفلسطينيون كغيرهم من سائر مواطني العالم هي انتهاك ليس فقط لمعايير حقوق الإنسان بل أيضا لمسؤوليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية».