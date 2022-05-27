القاهرة - مجدي عبدالرحمن



استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بيانا بحركة الملاحة بالقناة خلال عامي (2020/2021 - 2021/2022)، لافتا إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة عام 2020/2021 بلغ 19 ألف سفينة، وقفز عام 2021/2022 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%.



وأضاف ربيع، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، امس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أن حجم أرباح الهيئة خلال عام 2020/2021 بلغ 5.8 مليارات دولار، وقفز إلى 6.9 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021/2022.



وأشار ربيع إلى أن رسوم عبور القناة تتغير من عام لآخر، مضيفا أن عام 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 ملايين دولار، موضحا أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها أثار سلبية على حركة التجارة العالمية، إلا أنها كان لها أيضا آثار إيجابية منها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر.