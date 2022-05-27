القاهرة - هالة عمران



ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.



جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025.



وأشار إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن.



وشددت على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، مع استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأي ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحة أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: «https://www.tamwin.com.eg» أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: «https://digital.gov.eg» أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.