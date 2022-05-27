القاهرة - ناهد إمام



قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة أعلنت عن مبادرة للشمول المالي، وكان لديها 6.5 ملايين مواطن معهم بطاقات بلاستيكية، ومع بدايات جائحة كورونا أعاقت ظروف الإجراءات الاحترازية تنفيذ الخطة.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن ملخص ما تم من الخطة استبدال 5.5 ملايين بطاقة إلى بطاقة ميزة من الكروت الزرقاء للمواطنين، وتبقى مليون مواطن فقط»، موضحا أن تاريخ صلاحية كروت هؤلاء ستنتهي في شهر 6 و7.



وأشار رئيس التأمينات إلى أن الهيئة ناشدت الأهالي حتى لا يتعرضوا لمراجعة التأمينات، موضحا أن هناك خطة للتعامل مع الموقف، لافتا إلى أن هناك مليون مواطن فقط خارج تحديث البطاقات الجديدة وتحتاج الهيئة بين شهرين أو 3 على الأكثر لتغير بطاقاتهم.



وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحافي موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن وأصحاب الأمراض لضمان الحصول على كروت ميزة.



ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة في 8 شارع الألفي بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.