أعلن مسرح الدانة أمس عن جدول فعاليات حافل لبداية موسم 2022 الجديد، والذي يضم قائمة من كبار الأسماء وأشهرها في صناعة الموسيقى والترفيه بما في ذلك، جاستن بيبر. واستقبل مسرح الدانة عددا كبيرا من الحفلات العالمية منذ افتتاحه عام 2021، حيث أصبح خلال فترة وجيزة وجهة مفضلة للفنانين العالميين والمعجبين على حد سواء.



وتم الإعلان عن الحفلات الرئيسية ذات المستوى العالمي لبداية الموسم وذلك بحضور النجم العالمي جاستن بيبر، حيث ستكون مملكة البحرين جزءا من جولته العالمية التي تأتي تحت عنوان «جاسيتس وورلد تور»، وذلك في 5 أكتوبر المقبل.



يتميز جدول حفلات 2022 كذلك باستضافة عدد من أشهر الفنانين من خلال الاتفاقية التي أعلن عنها مسرح الدانة مؤخرا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث سيتم التعاقد مع نخبة من الفنانين لإحياء عدد من الحفلات الغنائية. ويشمل البرنامج عددا من الفنانين ومنهم الفنان محمد عبده والفنان عبد المجيد عبدالله، والفنان عبدالله الرويشد، والفنان رابح صقر والفنان نبيل شعيل والفنان مطرف المطرف وغيرهم بمسرح الدانة خلال الموسم الجديد القادم.



وقال الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة شين تشالمرز في تصريح صحافي: نحن فخورون بالإعلان عن جدول حفلاتنا وذلك بعد مرور ستة أشهر من الافتتاح، وهذا يشهد على مدى نجاح قيادة مملكة البحرين في جعل مسرح الدانة يستقطب المواهب العالمية وفي وقت قصير جدا، جنبا إلى جنب مع تعزيز صناعة الترفيه في عموم المنطقة.



وأضاف: «أود شخصيا أن أشكر جميع زوارنا الذين قدموا لنا الدعم حتى الآن وساعدوا في جعل موسم الافتتاح حدثا استثنائيا لا يمكن نسيانه. لدينا المزيد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها قريبا والتي يمكنني أن أضمن أنها ستكون ليالي لن تنسى في مسرح الدانة».