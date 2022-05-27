عبدالحميد الخطيب



عبرت «القيثارة» نوال الكويتية عن سعادتها لترشيحها سفيرة لمركز الملك سلمان الاجتماعي في ذكرى تأسيسه الـ 25، مؤكدة اعتزازها وفخرها بهذا الترشيح، وقالت: «سعيدة بدعوتي لمركز الملك سلمان الاجتماعي الذي يحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسه، وكل الشكر لترشيحي كسفيرة للمركز، أنا جدا فخورة بهذا الأمر واعتبره إضافة كبيرة لي»، كما تمنت نوال في تغريدة عبر «تويتر» التقدم والتوفيق للمركز، موجهة الشكر للأميرة الجوهرة بنت سعود، ووصلت الشكر للمملكة العربية السعودية.



وأقام مركز الملك سلمان الاجتماعي حفلا مساء امس الأول (الاربعاء) بمناسبة يوبيله الفضي (ذكرى مرو 25 عاما على تأسيسه) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتم خلال الحفل تكريم الحاصلين على العضوية الشرفية وسفراء المركز.



ويعد هذا الصرح الاجتماعي الضخم أحد المعالم المهمة في مدينة الرياض، وجاء إنشاؤه كفكرة رائدة ليعبر عن نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الاجتماعية في المملكة من خلال الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لأعضائه ومرتاديه، مع تقديم العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية، والمشاركة في المناسبات الوطنية والأعياد، وتقديم خدمات متفردة تحت مظلة خيرية خدمية ضمن مناخ اجتماعي، ترفيهي، صحي، تثقيفي، توعوي، استجابة لمقتضيات التطور المتسارع للمجتمع السعودي.



جدير بالذكر أن «القيثارة» نوال التقت جمهورها السعودي الفترة الماضية في ليلة طرب استثنائية بعنوان «نوال Now»، واستمتع الجمهور بصوتها الشجي، وشدت خلال الحفل بأجمل أغنياتها القديمة والحديثة، ومنها: «أربع سنين، خذاني الشوق، تبرأ، يوه يا يوه، انت طيب، عنينا»، وغيرها من أعمالها المشهورة.