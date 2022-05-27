أحمد الفضلي



غادر الفنان شهاب حاجية مستشفى دار الشفاء والذي قضى فيه عدة أيام خضع خلالها لجلسات علاجية للتعافي من جرثومة في المعدة عانى منها حاجية طوال الفترة الماضية قبل التشافي مؤخرا.



من جانبه، وجّه حاجية الشكر إلى جميع من تواصل معه خلال الأزمة الصحية من خلال التواصل عبر الاتصال الهاتفي أو الزيارة في المستشفى أو من خلال نشر بوست في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن تواصل الزملاء والأصدقاء والجمهور معه خلال الوعكة الصحية ساهم وبشكل كبير في تعافيه وحاليا يستعد للعودة إلى العمل الفني.



وعن غيابه عن مسرح عيد الفطر لهذا العام، أفاد حاجية من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه تلقى عدة عروض خاصة بأعمال مسرحية للموسم الحالي لكنه اعتذر عنها لأسباب مختلفة وفضل أخذ دور المتابع لهذه الأعمال، موضحا أن مسرح عيد الفطر لهذا العام شهد تواجد عدد كبير من نجوم المسرح الكويتي قدموا أعمالا متنوعة هذا مبشر خير لعودة المسرح وبقوة بعد أزمة كورونا التي كانت وراء إيقاف المسرح لفترة طويلة وحاليا نعيش فترة انتعاشة.



وفيما يتعلق بإمكانية التواجد في أعمال المنصور بعد مشاركتهم في مسلسل «نوع العين» ذكر حاجية أن العمل شكّل تجربة رائعة له ولبقية طاقم العمل والجميع كان يتوقع نجاح المسلسل لوجود نجوم كبار ونص جيد ورؤية إخراجية رائعة خلاف الإدارة الإنتاجية المميزة لأبناء المنصور وكانت تجربة مشجعة ودافعا قويا لاستمرار أبناء المنصور في الساحة الفنية كمنتجين وفكرة الاستمرار في أعمالهم القادمة بلاشك أنها فكرة رائعة لكن في حال كان هناك دور مناسب لي.