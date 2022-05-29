عبدالعزيز جاسم



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي في أبوظبي استعدادا لمواجهة سنغافورة الودية في الأول من يونيو المقبل والتي تأتي ضمن تحضيرات الأزرق للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.



وحرص مدرب الأزرق التشيكي فيتزلاف لافيكا على أن تكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، الاولى داخل الصالة الرياضية بالفندق والثانية في الملعب وذلك للاستفادة من المعسكر بشكل مثالي وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بصورة مميزة قبل المنافسة مع منتخبات الأردن ونيبال واندونيسيا على بطاقة التأهل للنهائيات.



وكان الجهازان الفني والإداري قد قررا استبعاد لاعب العربي سلطان العنزي من صفوف الأزرق لتخلفه عن الالتحاق بالمعسكر، ورفع الجهاز الإداري توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بسبب هذا التصرف لاتخاذ ما يراه مناسبا.



وقام المدرب لافيكا بضم لاعب كاظمة عبدالله الفهد بدلا منه، والذي وصل امس وتدرب مع باقي اللاعبين.



وفي السياق نفسه، قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله الشاهين بزيارة وفد المنتخب في مقر إقامته بفندق ماريوت ابوظبي بحضور رئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي.



وأكد الشاهين دعم واهتمام مجلس إدارة الاتحاد ووقوفه معهم وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل تقديم أفضل النتائج والتأهل إلى النهائيات.



وطالب رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللاعبين ببذل أقصى مجهود وتقديم أفضل المستويات لإسعاد جماهير الأزرق، موضحا أنه سيبذل كل الجهود من أجل تذليل كل ما يعيق تحقيق هذا الهدف.



من جهته، توجه جمال العتيبي بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على اهتمامه وحرصه على مساندة اللاعبين، معتبرا أن هذا الدعم والاهتمام سيسهمان بشكل إيجابي في إحراز النتائج الإيجابية.