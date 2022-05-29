ثبتت الكويت أقدامها في مقدمة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تختتم الثلاثاء المقبل، اذ تقترب من حسم المركز الأول لصالحها، مع انطلاق مسابقات المبارزة والكراتيه اليوم، بالتوازي مع تفوقها في كرة الطاولة والبادل، فيما تذبذبت نتائج الألعاب الجماعية ككرة اليد والطائرة وهوكي الجليد، حيث رفعت الكويت رصيدها الى 75 ميدالية (28 ذهبية و21 فضية و26 برونزية)، تلتها البحرين بـ 56 ميدالية (20 ذهب و21 فضة و15 برونزية)، ثم الامارات بـ 40 ميدالية (17 ذهب و13 فضة و10 برونزيات)، ثم قطر بـ 45 ميدالية (13 ذهب و19 فضة و13 برونزية)، فالسعودية بـ 53 ميدالية (11 ذهب و18 فضة و24 برونزية)، وأخيرا عمان بـ 28 ميدالية (11 ذهبية و5 فضية و12 برونزية).



وكان عيسى قبازرد قد أهدى الكويت الخميس الماضي ذهبية فردي التنس بعد تغلبه على السعودي عمار الحقباني في المباراة النهائية، وضمن مواجهات الفرق التي انطلقت أمس الأول، تغلبت الكويت على البحرين 3-0. وفي مواجهة أخرى فازت قطر على الإمارات 3-0.



وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر بحسن التنظيم في الدورة، متمنيا تنظيم المزيد من المنافسات التي تجمع الرياضيين الخليجيين لزيادة الخبرات والاحتكاك بشكل مستمر.

وفي كرة اليد، يلتقي منتخب الكويت مع نظيره الإماراتي في الـ 7 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة وقبل الأخيرة وقبلها تلعب البحرين مع الإمارات في الـ 5 مساء. وكانت الجولة الثانية التي أقيمت الخميس الماضي شهدت تعادلا مثيرا بين الكويت والسعودية 26-26، بعد أن سجلت هدفا حاسما عن طريق رمية جزاء تم تنفيذها بعد صافرة النهاية لتظفر بنقطة ثمينة، كما فازت قطر على الإمارات 29-21.



وفي الكرة الطائرة، احتلت الكويت المركز الرابع اثر خسارتها في الجولة الخامسة والأخيرة أمام البحرين 2-3، فيما هزمت قطر الإمارات 3-0 ، كما فازت عمان على السعودية بالنتيجة ذاتها، وبذلك، نالت قطر الميدالية الذهبية برصيد 15 نقطة، تلتها البحرين بـ 12 نقطة ثم عمان ثالثة بـ 8 نقاط.



من جانبه، أبدى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة، د.عبدالهادي الشبيب، سعادته بنجاح منافسات اللعبة والمستوى الفني الجيد للمنتخبات الخليجية التي قدمت أفضل ما لديها، مهنئا في الوقت نفسه منتخبات قطر والبحرين وعمان على صعودها الى منصة التتويج.

إلى ذلك، تبدأ منافسات لعبة المبارزة ظهر اليوم على صالة اللجنة الأولمبية الكويتية في منطقة جابر الأحمد، على وقع آمال كويتية واسعة بالذهب، حيث تشهد الساعة 2 ظهرا نهائي فردي الفلوريه، وفي الـ 4.30 عصرا نهائي فردي السابر، وقد جدد المدير الفني للمنتخبات الكويتية عبدالكريم الشملان تأكيده على أن الكويت لن ترضى بأقل من الذهب خصوصا ان منتخب السابر أبلى بلاء حسنا في بطولة العالم التي جرت قبل أيام قليلة في إيطاليا، ووصل لاعبه محمد الفضلي إلى دور الـ 64.

وأشار الشملان الى ان منتخب السابر، المؤلف من الفضلي وبندر ويوسف الشملان وعمار العماري، استعد للدورة بمعسكر طويل الأمد في العاصمة الإيطالية روما، مشددا على أن المنافسات الخليجية لن تكون نزهة، بل ستكون قوية للغاية نظرا للتطور الكبير الذي شهدته مستويات منتخبات المنطقة خلال الفترة الأخيرة.



على صعيد متصل، تنطلق اليوم منافسات الكراتيه التي تستمر على مدى 3 أيام. وتشهد الفترة الصباحية الميزان والقرعة، على أن تبدأ منافسات كاتا فردي وجماعي مساء.

وتتنافس المنتخبات الخليجية غدا في الكوميتيه ضمن جميع الأوزان، على أن يشهد الثلاثاء المقبل نهائيات قتال فردي لجميع الأوزان ونهائيات كاتا وكاتا جماعي.



وكان الاتحاد الدولي للكراتيه منح رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر حزام «8 دان»، وهو أعلى مراتب اللعبة.



وقام نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي بتقديم الحزام ودرعا تذكارية إلى الناصر، بحضور عضو اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف ورئيس الاتحاد الكويتي محمد الجاسم.



ويأتي هذا التكريم تقديرا من الاتحاد الدولي للدور الذي يلعبه الناصر من أجل خدمة الرياضة بشكل عام ولعبة الكاراتيه بشكل خاص، وكذلك لجهوده الكبير مع اللجنة لإنجاح الدورة وإخراجها بالصورة المناسبة التي تستحقها.



من جهة أخرى، أسدل الستار على منافسات هوكي الجليد، امس الأول، حيث أحرزت الكويت الميدالية البرونزية في حين توج منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية والسعودي بالفضية.

وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري عقب تتويج المنتخبات الفائزة، إن منافسات هذه اللعبة الأولمبية، ظهرت بمستوى فني جيد وشهدت حضورا جماهيريا غفيرا وحفلت معظم مبارياتها بالندية والقوة، وذلك بفضل تطور أداء المنتخبات الخليجية. وشهد هامش حفل التتويج إقامة مباراة استعراضية جمعت لاعبي المنتخبات الخليجية الأربعة المشاركة في الدورة.



وفي لعبة البادل، حقق منتخب الكويت للسيدات انتصاره الثالث في منافسات الدورة، وكان على حساب الإماراتي 2-1.

وفي لقاء ثان تغلب المنتخب العماني على نظيره البحريني 2-1، ولدى الرجال، فازت قطر على الإمارات 2-1، كما تغلب منتخب السعودية على البحرين 2-1.



على صعيد آخر، أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس، عن اعتزاز مجلس الإدارة بفوز أبطالنا بلقب الدورة، مضيفا: «نجحنا في الفوز بذهبيتي الفردي والزوجي، وذلك عبر النجم إبراهيم الحسن الذي تغلب في النهائي على السعودي عبدالعزيز بوشليبي 4-1، كما فاز الحسن مع زميله مرزوق الرشيدي بذهبية الزوجي بالفوز على السعوديين عبدالعزيز بوشليبي وعلي الخضراوي».





اجتماع لـ «تنسيقية التنس الخليجية»











عقدت اللجنة التنسيقية الخليجية للتنس اجتماعها الأول بمجمع الشيخ جابر العبدالله للتنس بحضور رؤساء اتحادات الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وممثلين عن الاتحادين الإماراتي والقطري للعبة، وذلك على هامش منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر بالدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية في تطوير اللعبة والنهوض بها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الراهنة، كما استعرض عددا من المناسبات والبطولات المقررة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى الخليجي أو العربي.



وأكد على ضرورة أن تكون هناك مشاركة فعالة لدول مجلس التعاون في تلك البطولات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للاعبين واللاعبات ورفع المستوى الفني والبدني بما يحقق المردود الإيجابي المنتظر.



وتطرق الاجتماع إلى ضرورة العمل على تذليل كل العقبات التي تواجه لعبة التنس على المستوى الخليجي من خلال زيادة التركيز على قاعدة الناشئين وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة المعسكرات التى توفر الاحتكاك القوي بين اللاعبين من خلال إقامة البطولات المجمعة.