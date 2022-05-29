مبارك الخالدي



أجرى منتخبنا الوطني الأولمبي تدريبا خفيفا مساء أمس بمقر إقامته في مدينة قرشي الأوزبكية استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا الأربعاء المقبل في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.



وكانت بعثة الأزرق قد غادرت ظهر أمس برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منصور باشا وعضوية الجهاز الإداري ومدير المنتخب مشاري فيحان، وتضم الجهاز الفني المكون من عبدالعزيز حمادة مدربا ومساعديه الوطنيين محمد الفيلكاوي وطارق الخليفي.



وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» شكر المدرب عبدالعزيز حمادة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم على ثقتهم به لتولي قيادة الأزرق في هذه البطولة، مضيفا: نسعى لتقديم مستوى جيد على الرغم من الغيابات القسرية التي تقترب من 15 لاعبا، حيث انضم اللاعبون عيد الرشيدي ومبارك الفنيني وسلمان العوضي وحمد القلاف وراشد الدوسري الى المنتخب الأول، كما غاب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وأسباب أخرى وهم: حسين اشكناني وبندر السلامة وابراهيم كميل وضاري العتيبي وفهد الحربي وسلمان البوص وفواز الصعب وعبدالعزيز البشر وعبدالعزيز العتيبي.



وتابع حمادة: تعبنا كثيرا في إعداد وتهيئة هذا المنتخب منذ فترة طويلة، لكن الظروف القسرية المختلفة حالت دون اكتمال العناصر ورغم ذلك ثقتنا كبيرة باللاعبين المتواجدين للدفاع عن شعار الأزرق، ولا يخفى على الجميع صعوبة المجموعة التي وقع فيها الأزرق، والتي تضم أستراليا والأردن والعراق.



وكان الجهاز الفني قد اختار قائمة اللاعبين التي ضمت: خالد العجاجي وعبدالرحمن كميل ويوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي وصالح البناي ومحمد راشد وعبدالرحمن الفضلي ومهدي دشتي وفهد العازمي ومحمد الحسينان وعثمان الشمري وعقيل الهزيم وناصر فالح وفهد الفضلي وصالح المحطب ويوسف الحقان وخالد صباح وخالد المرشد وعلي عبدالرسول وبدر المطيري وفهد عايد وعبدالعزيز الرسام ومحمد باجيه ويوسف العنيزان وفواز مبيلش.