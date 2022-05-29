الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دشن منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم تدريباته أمس عقب وصول بعثة الفريق إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل،، يلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات إيران وتركمانستان وأوزبكستان (المستضيف).



ومن المقرر أن يستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بمواجهة إيران الأربعاء المقبل، وفي الجولة الثانية يلتقي نظيره الأوزبكي 4 يونيو، ويختتم دور المجموعات بلقاء نظيره التركماني 7 يونيو.



ويتطلع المنتخب القطري لحجز مقعد في الدور ربع النهائي، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، ومن ثم يتأهل الفائزون الأربعة إلى الدور نصف النهائي ثم المباراة النهائية.



وكان المنتخب القطري قد اختتم تجاربه الودية في الدوحة، حيث خاض مباراتين وديتين أمام نظيره الأردني تعادل في الأولى 1-1، وخسر في الثانية 2-3.



وعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن اختيار طاقم تحكيم قطري مكون من 5 حكام بواقع (3 حكام ساحة وحكمين مساعدين) للمشاركة في إدارة مباريات بطولة آسيا في أوزبكستان.