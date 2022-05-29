القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



في خطوة داعمة للأهلي خلال مهمته للدفاع عن لقبه الأفريقي في نهائي دوري الأبطال، غدا بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، دعا مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب كل المصريين المقيمين في كافة المدن المغربية للحصول على بطاقة حضور المباراة مجانا، وخصص مكانا لذلك قريبا من فندق إقامة الأهلي في الدار البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن لوحظ ضعف الإقبال على رحلات دعم الفريق من القاهرة في رحلة اليوم الواحد، بسبب ارتفاع الأسعار الى نحو 15 الف جنيه للفرد رغم تحمل إدارة الأهلي 3 آلاف جنيه عن كل فرد، إلا أن الأقبال غير كبير.

إلى ذلك، يواصل الفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أداء التدريبات في الدار البيضاء بروح معنوية عالية، لتحقيق حلم جماهير الفريق والمصرية على وجه العموم للعودة باللقب الـ11 والثالث على التوالي، اذ خاض الفريق تقسيمه قوية بطول الملعب من فريقين شارك فيها جميع اللاعبين قبل نهاية المران الجماعي الثاني للمارد الأحمر مساء الجمعة،ووجه الخطيب الشكر إلى رئيس مقاطعة عين السبع، وكذلك القائمين على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، على جهودهم وحسن الاستضافة لتدريبات الفريق، التي تعكس الروح الطيبة بين الأشقاء في الدولتين.