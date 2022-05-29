الرياض - خالد المصيبيح



تختتم اليوم الجولة 28 من الدوري السعودي بأربعة لقاءات ستكون أنظار المتابعين على لقاءين منها في حائل حيث الاتحاد يواجه الطائي، وفي الرياض يلتقي الهلال وأبها وذلك لانحسار المنافسة على اللقب بينهما حيث يسعى الاتحاد إلى الفوز والمحافظة على فارق الثلاث نقاط الذي يفصله عن الهلال الثاني منتظرا لقاءيه الأخيرين أمام الاتفاق ثم الباطن.



ويدخل الاتحاد لقاء اليوم بعد خسارته الأخيرة من الهلال ويبحث عن التمسك بفرصته سعيا لتحقيق اللقب وسيعاني اليوم من غياب هدافه البرازيلي رومارينهو وعبدالعزيز البيشي بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء ومن جانبه، يلعب الهلال اليوم وسط ارتفاع روح لاعبيه المعنوية بعد الفوز الأخير وسيبحث عن الانتصار منتظرا تعثر الاتحاد في أحد لقاءاته الثلاث الأخيرة مشروطا بفوزه هو في جميعها.



وفي المجمعة يلتقي الفيحاء السادس برصيد 34 نقطة بالتعاون صاحب المركز الـ14 برصيد 29 نقطة ويحتاج الفيحاء إلى الفوز من اجل الابتعاد عن الحسابات المهددة بالهبوط نهائيا كذلك التعاون الذي دخل في معمعة الهبوط بقوة ولابد له من الفوز إذا أراد قطع نسبة أكبر في البقاء.



وفي أبها يحل الفتح ضيفا على ضمك في لقاء يهم الفتح كثيرا من أجل ضمان البقاء حيث يحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة، فيما لن تؤثر نتيجة اللقاء على ضمك المستقر في المركز الخامس بعيدا جدا عن تهديد مركزه.



وكانت الجولة قد بدأت بفوز الباطن على الحزم 3-2 ولايزال في وضع خطر من أجل النجاة، كما فاز الشباب مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل مقلصا الفارق مع النصر الثالث إلى نقطة واحدة.

يذكر أن قائمة الفرق المهددة بالهبوط تشمل الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ 15 باستثناء الحزم الـ16 الذي تأكد هبوطه.