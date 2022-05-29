بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله د. فيصل صدقي الياسين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله د. فيصل صدقي الياسين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لها وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.