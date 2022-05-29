عقدت البعثات الدائمة لمصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وتونس لدى الأمم المتحدة اجتماعا لبحث ومتابعة الأولويات المائية للمنطقة العربية تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023.



وقال مندوبنا الدائم لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي إن الاجتماع عقد بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) وتناول مناقشة الرسائل الرئيسية للمنطقة العربية في عملية اعداد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.



وأفاد العتيبي بأن الاجتماع شهد مشاركة رفيعة المستوى من سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومبعوثي المياه لهولندا وطاجيكستان بصفتهما منسقي المسار الأممي للمياه إضافة إلى المديرة التنفيذية لإسكوا وسفراء وممثلي الدول العربية لدى المنظمة الدولية.



وبحث المشاركون رؤية وأولويات وتطلعات الدول العربية إزاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في حين استعرضت (إسكوا) عملية الإعداد القائمة على مستوى العواصم العربية من خلال سلسلة من الأنشطة واللقاءات القطاعية التي تم تنظيمها في بيروت يومي 18 و19 مايو الجاري ضمن اطار «الاجتماع التحضيري الاقليمي العربي لاستعراض منتصف المدة الشامل الخاص بالعقد الدولي للعمل من أجل المياه» والذي جرى خلاله عرض وتقديم المدخلات الإقليمية للمنطقة في عملية الإعداد الدولية للمؤتمر.



يذكر أن التقارير والأبحاث الدولية تصنف المنطقة العربية كأشد مناطق العالم ندرة في المياه إذ يعاني 90% من سكانها من ندرة المياه بينما يفتقر 50 مليون انسان في هذه المنطقة للنفاذية الى مياه الشرب النظيفة والآمنة كما تواجه المنطقة تحديات الجفاف والتصحر والعواصف الرملية والغبارية إضافة الى تغير المناخ.



فضلا عن ذلك تأتي أغلب الموارد المائية للمنطقة من خارج حدودها ما يزيد من أهمية التعاون الفعال العابر للحدود.



ومن المقرر في مارس 2023 تنظيم أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977 ولذلك فإنه يكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية مصدر الحياة على كوكب الأرض.