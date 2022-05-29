أكد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح أن مباحثات نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري الناجحة في روما أرست أسس تطوير العلاقات الاستراتيجية مع إيطاليا.



وقال السفير الشيخ عزام الصباح في تصريح لـ«كونا» بمناسبة ختام زيارة الظفيري ومباحثاته المهمة مع نظيرته نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن «هذه المباحثات أثمرت تأسيس قاعدة أوسع للتعاون الثنائي».



وأضاف أن آفاق توسيع وتطوير التعاون بين البلدين تشمل استمرار نهج التشاور المتبـــادل ووضـــع آليات منتظمة للمشاورات السياسيـــة «تمهيـــدا لانطــــلاق الحـــوار الاستراتيجي» مـــن خلال تفعيل اللجنـــة المشتركة الكويتيـــة ـ الايطاليـــة.