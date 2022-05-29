ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية امس أن الجيش قدم بعض التفاصيل عن قاعدة تحت الأرض لطائراته العسكرية المسيرة دون أن يكشف موقعها بالتحديد، وذلك وسط التوتر المتصاعد في منطقة الخليج.



وأفاد التلفزيون الرسمي بأن هناك 100 طائرة مسيرة يحتفظ بها الجيش في قلب جبال زاغروس، بينها طائرات من طراز أبابيل-5 التي قال إنها مزودة بصواريخ قائم-9، وهي نسخة إيرانية الصنع من صواريخ جو-سطح الأميركية (هيلفاير).



وقال قائد الجيش الميجر جنرال عبدالرحيم موسوي: «لا شك في أن الطائرات المسيرة الخاصة بالقوات المسلحة الإيرانية هي الأقوى في المنطقة». وأضاف: «قدرتنا على تحديث الطائرات المسيرة لا يمكن إيقافها».



كما أقيمت امس بالقاعدة 313 لصناعة الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الإيراني، مراسم إزاحة الستار عن سلاحين استراتيجيين مطورين، وهما المسيرة من طراز حيدر -2، وصاروخ حيدر -1.



من جهة أخرى، قتل شرطي وجرحت زوجته برصاص أطلقه مسلحون على سيارتهما في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية امس.