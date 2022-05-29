استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول امس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي بمناسبة زيارته الرسمية لتركيا.



وقالت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما.



كما ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا والعمل معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والمضي قدما في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.

وافادت «وام» بأن الشيخ عبدالله بن زايد نقل للرئيس أردوغان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للجمهورية التركية النماء والازدهار.



من جانبه، حمل الرئيس التركي سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.