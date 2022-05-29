المختارة - عامر زين الدين



شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط على «أولوية معالجة القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية التي تهم المواطنين، في ظل وطأة الأزمات الخانقة التي يعاني منها المجتمع، والانصراف بعد الانتخابات التي جرت لتنفيذ الوعود، ووضع حد للانهيارات المتلاحقة كي يبقى لنا دولة ووطن». داعيا الى «تشكيل حكومة سريعا لمعالجة الأوضاع المتفاقمة اقتصاديا واجتماعيا وحياتيا وموضوع الكهرباء، وعدم التلهي بشعارات سياسية واصطفافات شعبوية لا تفيد في هكذا حال».



كلام النائب جنبلاط جاء خلال لقائه بعشرات الوفود الشعبية والأهلية والاجتماعية من الجبل وباقي المناطق غصت بها باحات قصر المختارة وقاعاته العامة للتهنئة بنتائج الاستحقاق الانتخابي النيابي الأخير والبحث بالمطالب الحياتية والإنمائية والخدماتية العامة.