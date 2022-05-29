القاهرة - ناهد إمام



أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمي في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر إلى مصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، مضيفا: «نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية بمختلف القطاعات».



وقال كجوك، في لقائه أمس مع ممثلي 20 شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصري في فرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي لمصر.



وأضاف: «نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى 50% من الناتج المحلى خلال 3 سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.



ودعا كجوك الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.



وأشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الـ 9 الماضية جاءت مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، جنبا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.



من جهتها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية: إننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديري على نحو يسهم في تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.



وأضافت أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية، بلغ 32 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ 25.4 مليار دولار خلال عام 2020 ولمدة نحو 7 سنوات ماضية.



ولفتت إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة، وأنه تم سداد نحو 34 مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير، وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.