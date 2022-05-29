القاهرة - هناء السيد



افتتح وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني نقاطا من مسار العائلة المقدسة في مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وشاهد الوزير العناني فيلما تسجيليا حول رحلة العائلة المقدسة بالبحيرة أعقبه عرض تضمن نبذة تاريخية عن المسار والموقف التنفيذي لتطوير نقاط المسار وما تم من أعمال خلال الفترة الماضية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري نشرته أمس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وتفقد وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية محمود شعراوي معرض التراث القبطي والمنتجات التراثية بالمحافظة والمقام بقصر ثقافة وادي النطرون، ويضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي في رشيد، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون.



وأشاد الوزير العناني خلال الجولة بمستوى المنتجات الموجودة في المعرض، والتي تضم ما تتميز به المحافظة من حرف تراثية، مؤكدا حرص وزارة السياحة والآثار على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية.