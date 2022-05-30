مفرح الشمري



في إطار دعم «الأنباء» لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، تسلط الضوء في هذا التقرير على الفرقة الرابعة لقسم النقد والأدب المسرحي للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بنشر ملخص رسائلهم العلمية في مادة «الرسالة» وهي ضمن الاختبارات السنوية ل‍قسم النقد والأدب المسرحي، وقد تنوعت موضوعات رسائل الطلاب والطالبات العلمية وجابوا بها العالم وذلك على النحو التالي:



أثر ملحمة جلجامش على المسرح الإغريقي



يتناول هذا البحث أثر ملحمة جلجامش في المسرح الإغريقي، من خلال تتبع المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن، فقد وجد الباحث من خلال الدراسات والنصوص التي تتحدث عن ذلك أن المسرح ليس ببعيد عن الملاحم، فالإغريق مثلا تناولوا بعض مسرحياتهم من ملاحمهم كالإلياذة والأوديسة، فرأى الباحث أن ملحمة جلجامش قد سبقت ملاحم الإغريق حيث وجد بينها تشابها، وكذلك ناقش الباحث سمات التشابه بين جلجامش والمسرحيات الإغريقية.



الطالب: محمد علي القلاف



المعالجات الدرامية لشخصية الكترا بين العصر اليوناني والعصر الحديث (نماذج مختارة)



تناولت الباحثة ثلاثة كتّاب ومسرحيات من العصر اليوناني، وثلاثة كتّاب ومسرحيات من العصر الحديث، الذين عالجوا في مسرحياتهم أسطورة الكترا، فقد قامت الباحثة بتوضيح المعالجة الدرامية لكل مسرحية، والاختلاف بينها وبين الأسطورة، ومن ثم حللت شخصية الكترا في كل مسرحية، حيث وضحت سبب تطرق الكاتب إلى كتابة مسرحية مستوحاة من أسطورة يونانية.



الطالبة: عائشة العبيدان.



أنماط الشخصيات في مسرح الكاتبات العمانيات (نماذج مختارة):



تناولنا في البحث مراحل كيفية ظهور الكاتبات العمانيات في المسرح العماني، وتطرقنا الى كيفية تحديد مفهوم الشخصية النمطية ومدى تحقق تلك المفهوم في النصوص المسرحية التي قاموا بكتابتها تلك الكاتبات، وتحدثنا عن الإشكاليات المطروحة وهي الإضافة الفنية والفكرية التي أضافتها الكاتبة، وأيضا اعتمدت تلك الرسالة على ثلاث كاتبات تم انتقاؤهن وتحليل بعض أعمالهن المسرحية والبحث عن كيفية تشخيصهن للشخصيات من خلال إبراز الشخصية النمطية في المسرحية، وفي نهاية كل فصل لكل كاتبة من الكاتبات هناك رأي عام للباحثة تتحدث فيه عن تشخيص الكاتبات للشخصيات في كتاباتهن المسرحية والى ما تنتمي كتاباتهن.



الطالبة: منال أحمد الشحية



تقنية الكتابة في مسرح خالد عبداللطيف رمضان



تناولت الباحثة في هذه الرسالة ست مسرحيات للكاتب خالد عبداللطيف رمضان، كما تحمل الرسالة ست فصول وتطرقت لتقنية الكتابة من حيث الطرح في الحوار والشخصيات والبناء الدرامي واختيار العنوان ومكان وزمان المسرحية وكيف اختلفت تقنية الكتابة من مسرحية إلى الأخرى مع تطور زمن اختلاف الكتابة للمسرحيات.



الطالبة: شهد عادل



خصائص البناء الدرامي لمسرحيات الفصل الواحد، اوجست سترندبيرغ، انطون تشيخوف، يوجين اونيل



تتناول هذه الرسالة خصائص البناء الدرامي مع تحليل مسرحيتين عن كل كاتب، وبينت القضايا التي تضمنتها مسرحيات الفصل الواحد، وعناصر الفصل الواحد في كل مسرحية، وبيان التشابه والاختلاف بين الكتاب، والفرق بين المسرحية ذات الفصل الواحد وذات الفصول المتعددة.



الطالبة: سندس حاتم سعيد



استلهام الحكايات العالمية في مسرح الطفل الكويتي (نماذج مختارة)



يتناول هذا البحث تحليل بعض من العروض المختارة من مسرح الطفل في الكويت وكيفية طرح القصص العالمية في المسرح وكيف وظف الكاتب كل شخصية عالمية في المسرح الكويتي وهل أضاف الكاتب عليها تغيرات جديدة وطرح أفكار وأهداف جديدة لهذه العروض المقدمة.



الطالبة: عالية المزيدي



سمات مسرح الطفل عند ليون اوستينوف:



هذه الرسالة تتطرق الى السمات التي على الكاتب أن يطبقها في مسرح الطفل، ومن ثم بدأت الباحثة في تحليل مسرحيات المؤلف ليون اوستينوف ومن خلال سمات مسرح الطفل في الفصل الأول تناولت في باقي الفصول كل مسرحية والسمات التي طبقها الكاتب.



الطالبة: غالية المزيدي



خصائص مسرح لينين الرملي:



الرسالة تسلط الضوء على الراحل لينين الرملي والظروف التي مر بها وساهمت في صقل فكره، والذي ترجمه في أعماله المسرحية، ومن ثم تتطرق إلى أهم الأعمال والقضايا الفكرية التي تبناها في مسرحياته، بالإضافة إلى ذكر الجوانب الفنية التي استخدمها لينين في أعماله التي اخترناها في الرسالة، وهي: 1 - «سك على بناتك».

2 - «أهلا يا بكوات».

3 - «الهمجي».

4 - «عفريت لكل مواطن»، فكانت الجوانب الفنية المختارة موجودة في كل مسرحية ولكن بشكل وغلاف خارجي مختلف.



الطالب: عبدالعزيز محمد الناصر



استلهام التراث في المسرح المغاربي:



في هذه الرسالة، نتناول إقحام التراث العربي في المسرح المغاربي تحديدا وقضية تأصيل المسرح العربي بشكل عام، وقد وضحنا ذلك من خلال نموذجين اثنين، الأول المغربي عبدالكريم برشيد، والآخر التونسي عز الدين المدني، وتناولنا المنهج التحليلي لتوضيح كيفية تعاطي الكاتبين للمادة التراثية وأهم المصادر التراثية المستخدمة، وصولا إلى نتائج هذا البحث.

وأثناء تحليلنا للنصوص التراثية المغاربية لامسنا القضايا العربية وقد بينا أهمية استلهام التراث الشعبي ولعل أبرزها هو نقد الواقع المعيش وتعرية القضايا من خلال الإسقاطات وتعزيز الهوية العربية والابتعاد عن التقليد والتكرار.



الطالبة: حصة فؤاد العيسى



الإعداد عن الرواية في المسرح العربي (نماذج مختارة)



تناولت الباحثة أربع روايات تم إعدادها كأربع مسرحيات مختلفة، لإبانة طرائق الإعداد المختلفة وآلياته عند كل كاتب على حدة. ووضحت ما نقاط التلاقي والاختلاف. وبينت كيف تم توظيف الرواية في المسرح.



وقد اعتمدت الباحثة المنهجين التحليلي والمقارن في دراستها.



الطالبة: حصة عادل محمود



سمات المسرح الوجودي بين سارتر وكامو



في هذه الدراسة تناولت الباحثة سمات الوجودية بين سارتر وكامو، وذلك من خلال التطرق إلى الفلسفة الوجودية أولا وذكر أبرز سمات المذهب الوجودي، حتى يتسنى للقارئ التعرف على فلسفة المذهب قبل التطرق إلى سماته وانعكاسه على المسرح، ولان الوجودية مذهبا يهتم بالذات الإنسانية اعتمدت الباحثة على محورين لتوضيح تلك السمات وهما المضامين الفكرية والشخصية، لذلك قامت بالتركيز على الشخصية وما تحمل من فكر في العمل المسرحي، وبعد اطلاع الباحثة ودراستها لبعض النماذج المختارة للكاتبين استطاعت توضيح سمات كل منهما في المسرح وما أوجه التشابه والاختلاف بينهما وكيفية معالجة كل كاتب لهذه السمات وتوظيف فلسفته من خلالها.



الطالبة: آلاء البرجس



أسماء الدكاترة المشرفين على رسائل التخرج لطلبة النقد والأدب المسرحي 2022/2021



1 - سمات المسرح الوجودي بين سارتر وكامو



إعداد الطالبة: آلاء خالد البرجس



المشرف: د. سكينة مراد



2 - أنماط الشخصيات في مسرح الكاتبات العمانيات (نماذج مختارة)



إعداد الطالبة: منال أحمد الشحية



المشرف: د.محمد المهنا



3 - أثر ملحمة جلجامش على المسرح الإغريقي



إعداد الطالب: محمد علي القلاف



المشرف: د.طارق جمال



4 - سمات مسرح الطفل عند ليون أوستينوف



إعداد الطالبة: غالية محمد المزيدي



المشرف: د.منى العميري



5 - خصائص مسرح لينين الرملي



إعداد الطالب: عبدالعزيز محمد الناصر



المشرف: ا.د.خالد عبداللطيف رمضان



6 - المعالجات الدرامية لشخصية الكترا بين العصر اليوناني والعصر الحديث (نماذج مختارة)



إعداد الطالبة: عائشة العبيدان



المشرف: د.منى العميري



7 - استلهام الحكايات العالمية في مسرح الطفل الكويتي (نماذج مختارة)



إعداد الطالبة: عالية محمد المزيدي



المشرف: د.طارق جمال



8 - الإعداد عن الرواية في المسرح العربي (نماذج مختارة)



إعداد الطالبة: حصة عادل محمود



المشرف: د.علي العنزي



9 - تقنية الكتابة في مسرح خالد عبداللطيف رمضان



إعداد الطالبة: شهد عادل



المشرف: د.علي العنزي



10 - خصائص البناء الدرامي لمسرحيات الفصل الواحد «اوجست سترندبيرغ، انطون تشيخوف، يوجين اونيل»



إعداد الطالبة: سندس حاتم سعيد



المشرف: د.عادل المالك



11 - استلهام التراث في المسرح المغاربي



إعداد الطالبة: حصة فؤاد العيسى



المشرف: ا.د.خالد عبداللطيف رمضان