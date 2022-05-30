عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان د.فهد العبدالمحسن ان أصداء مسلسل «ناطحة سحاب» الذي عرض رمضان الماضي كانت كبيرة جدا، خصوصا ان قصته مختلفة وفيها خطوط درامية متنوعة أحبها الجمهور، بجانب الأداء التمثيلي المتميز للنجوم المشاركين في البطولة، وقال في أول رد له عن بعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل: «ناطحة سحاب» كان طوال شهر رمضان في الـ «Top 5» على منصة «شاهد» وهذا دليل نجاح وانه وصل الى المشاهدين وتابعوه.



وأضاف العبدالمحسن في تصريح لـ «الأنباء»: كل عمل لابد ان يكون عليه أقاويل، نحن بذلنا جميعا مجهودا مضاعفا لكي نصل إلى أفضل صورة ممكنة، والحمد لله كان تأثير المسلسل إيجابيا بين الناس، مستدركا: دور الدراما أعمق من أن تختزل في رد فعل من اتجاه واحد، فكل شخص رأى العمل من منظوره الخاص، ومثلما انتقده البعض هناك من مدحه وتابعه بشغف، في النهاية نحن نحترم جميع الملاحظات التي بالتأكيد تساعدنا في التركيز أكثر لنقدم أعمالا ترضي جمهورنا العزيز.



وأردف: قدمت في المسلسل شخصية «خلدون» بعد دراسة متأنية لما تتضمنه من صراعات نفسية مرتبطة بالعائلة وبيئة الشغل والمنافسة مع الشخصيات الأخرى، مثمنا دور الفنانة القديرة سعاد عبدالله في نجاح العمل ووقوفها مع الفنانين بالتشجيع والنصيحة، مشددا على انه يسعى دائما إلى تقديم أدوار تحمل أبعادا درامية غير مكررة.



يذكر ان قصة «ناطحة سحاب» ناقشت عددا من القضايا الاجتماعية، من خلال حكاية امرأة تعيش حياة هادئة، وتحاول العمل بجد طوال الوقت، واستثمار أموالها ووقتها في تبني الشخصيات الموهوبة، وبناء مشاريع تجارية عظيمة، كيف تواجه التحديات والصعوبات التي تقف أمامها.