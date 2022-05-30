نفدت تذاكر حفل النجم العالمي جاستن بيبرالمقرر اقامته في مسرح الدانة بمملكة البحرين الشقيقة وذلك في اقل من 24 ساعة من طرحها على موقع المسرح والتي تأتي ضمن جولته الفنية تحت عنوان «جاسيتس وورلد تور».



وقال الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة شين تشالمرز: «إن تنظيم وبيع عروض عالمية يتطلب التزاما كبيرا من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. هناك عدد كبير من العوامل المساهمة في هذا الشأن، لاسيما مع فنان من عيار جاستن بيبر.

وأنا متأكد من أن هذا الحفل سيكون واحدا من بين العديد من الحفلات والفعاليات التي سوف تحقق مستوى البيع الكامل خلال الموسم القادم بمسرح الدانة».



ولم يفوت المعجبون أي وقت في الحصول على التذاكر منذ طرحها في صباح يوم الجمعة، حيث تم إجراء ما يقرب من 5000 عملية شراء في أول 60 دقيقة من طرحها للبيع وتم بيع التذاكر المتبقية بالكامل بحلول الساعة 6 صباحا في اليوم التالي.



وأضاف تشالمرز: «نحن فخورون للغاية بأن مسرح الدانة كان أول مكان في الشرق الأوسط يبيع حجوزاته لهذا الحفل بالكامل، وهذا دليل واضح على الطلب المتزايد واقبال الجمهور على الحفلات الموسيقية، فضلا عن ميزة موقعنا المميز، حيث ستتاح للجماهير فرصة توليد ذكريات لا تنسى».



وباع الفنان الشهير جاستن بيبر خلال جولته العالمية «جاسيتس وورلد تور»، ما يزيد عن 1.3 مليون تذكرة حتى الآن، وأقام أكثر من 125 عرضا في أكثر من 30 دولة.

وتستمر هذه الجولة حتى شهر مارس 2023، ويعد الحفل بمسرح الدانة هو الحفل الوحيد الذي سيقام في الهواء الطلق على مستوى الشرق الأوسط.