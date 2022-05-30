طارق عرابي



بعد أن طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا مناقصة لعدد من الفرص الاستثمارية في مدينة المطلاع، فإنها تعكف حاليا على تأهيل المتقدمين بعروضهم لتطوير الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع (M1) في مدينة المطلاع، والتي ستكون عبارة عن منطقة صناعية كبرى تضم معارض ومحلات بيع تجزئة ومخازن بالإضافة إلى سكن للعمال، وذلك بمساحة 250 ألف متر مربع، بنظام الـ B.O.T، بحيث تمتد مدة الانتفاع إلى 30 سنة.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال رئيس الجماعة التنموية والناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع م.خالد العتيبي، إن الفرص الاستثمارية المطروحة، والتي يتعاون على تنفيذها القطاعين العام والخاص، تقع شمال مدينة المطلاع وتحديدا على الجهة المحاذية لطريق الشيخ جابر المؤدي إلى العبدلي، حيث يخضع هذا الطريق للتطوير حاليا من قبل هيئة الطرق والنقل البري، حيث يتنافس عليها أكثر من 6 شركات محلية كبرى.



وأضاف أن مثل هذه الفرص الاستثمارية هي ما يحتاجها أهالي المدينة في الوقت الحالي للحد من ارتفاع أسعار تنفيذ قسائمهم والسيطرة على اشتعال تكاليف البناء، حيث سيتم توفير سكن للعمال مما سيقلل من تكلفة الأيدي العاملة وكلفة نقلهم إلى المدينة، فيما سيقلل وجود مخازن ومحلات بيع التجزئة الموجودة في الفرصة الاستثمارية (M1) من أسعار بعض مواد البناء، مما سينعكس بشكل مباشر على أسعار تنفيذ قسائم المواطنين.



وأكد العتيبي أن ما يميز مثل هذه الفرص، هو أنها لا تكلف الميزانية العامة ولا تستنزف دخل الدولة، حيث يتكفل بتنفيذها القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام، بالإضافة إلى أنها تزيد من دخل الدولة وتسهم في خلق فرص وظيفية وتلبي احتياجات السوق، وهو ما يحتم على قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح المزيد من الفرص الأخرى لتعظيم الدخل وجذب المزيد من المستثمرين العالميين والمحليين، ما من شأنه أن ينعش المدينة ويخلق فرصا وظيفية أكثر في مدينة تعتبر من أكبر المدن الإسكانية في الكويت في الوقت الراهن.