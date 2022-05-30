أضافت الكويت فضية وبرونزية إلى رصيد ميدالياتها مع نهاية اليوم الـ13 لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد وتختتم غدا الثلاثاء، وذلك بحصول منتخب البادل للسيدات على المركز الثاني، ومنتخب الرجال على المركز الثالث في ختام مسابقات اللعبة التي أقيمت للمرة الأولى في الدورات الخليجية، وبذلك حافظت الكويت على صدارتها جدول ترتيب الميداليات برصيد 77 ميدالية (28 ذهبية و22 فضية و27 برونزية)، وبقيت البحرين التي لم يتغير رصيدها ثانية بـ 56 ميدالية (20 ذهبية و21 فضية و15 برونزية)، فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بعد أن رفعت رصيدها إلى 42 ميدالية (17 ذهبية و14 فضية و11 برونزية)، وجاءت قطر على المركز الرابع برصيد 46 ميدالية (14 ذهبية و19 فضية و13 برونزية)، فيما صعدت عمان إلى المركز الخامس برصيد 29 ميدالية (12 ذهبية و5 فضيات و12 برونزية)، وتراجعت السعودية إلى المركز السادس بـ53 ميدالية (11 ذهبية و18 فضية و24 برونزية).



ففي منافسات البادل للسيدات، خسر منتخب الكويت مباراته الأخيرة بنتيجة 1-2 أمام نظيره العماني الذي توج بالذهبية، في الوقت الذي ذهبت فيه البرونزية إلى المنتخب الإماراتي الفائز على السعودية بالنتيجة ذاتها، ومثل منتخبات سيدات الكويت كل من: دانة الفليج، جنى العيسى، دلال الفارس، دانة خاجة، مريم السدحان، دلال الجزاف، مريم السراج، وأسرار عبدالمجيد.



ولدى الرجال، اكتفى منتخب الكويت بالبرونزية في حين ذهبت الفضية للمنتخب الإماراتي الفائز على البحرين 2-1، بينما حقق المنتخب القطري العلامة الكاملة بانتصاره في كل مبارياته الأربع.



اليد والتنس



هذا، وواصل منتخب قطر صدارة ترتيب منافسات كرة اليد بفوزه على الكويت 24-23 ضمن الجولة الثالثة التي شهدت فوز منتخب البحرين على نظيره الإماراتي 26-25، وبهذه النتائج، رفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن البحرين الثانية، ويأتي «أزرق اليد» ثالثا برصيد نقطة واحدة يليه المنتخب السعودي بذات الرصيد، وأخيرا المنتخب الإماراتي دون رصيد.



وتخلد منتخبات البطولة للراحة اليوم، على أن تقام غدا الثلاثاء الجولة الخامسة والأخيرة والتي تأتي مع ختام دورة الألعاب الخليجية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله.



كما تغلب المنتخب الكويتي للتنس على نظيره الإماراتي بثلاث مجموعات دون مقابل ضمن منافسات الفرق، ففي لقاء الفردي الأول حقق عيسى قبازرد الفوز على عبدالرحمن الجناحي 2-0 فيما تخطى عبدالحميد مبارك نظيره الإماراتي فهد الجناحي 2-0 أيضا أما لقاء الزوجي فأسفر عن فوز الثنائي الكويتي على الشطي وبدر عنتر بمجموعتين نظيفتين.



المبارزة والكوميتيه



الى ذلك، تتواصل اعتبارا من 2.30 ظهر اليوم منافسات المبارزة حيث يتوج بطل فردي سلاح الايبيه في 5 مساء. ويمثل الكويت في سلاح الايبيه كل من: عبدالعزيز الشطي، وعلي الفضلي، وحسن الفودري، وعبدالرحمن الياقوت.



واكد مشرف منتخب الكويت للايبيه أحمد رمضان ان الرباعي المشارك في الدورة، جاهز للمنافسات عقب استعداد محلي طويل.

كما اشاد بالتزام اللاعبين وانضباطهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم سيكونون منافسين بقوة على المراكز الأولى.



كما تقام اليوم منافسات الكوميتيه ضمن لعبة الكراتيه التي انطلقت منافساتها أمس، اذ يتنافس اللاعبون اليوم في قتال فردي أوزان -55 و-60 و-67 و-75 و-84 و+84.



الناصر يشيد بتغطية الإعلام الخليجي للدورة



إلى ذلك، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر بجهود الإعلام الرياضي الخليجي في تغطية فعاليات الدورة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة والإعلام الجديد ما أسهم في نجاح الدورة إعلاميا.



وقال الناصر في كلمة له عقب زيارته للمركز الإعلامي الرئيسي بحضور رؤساء الوفود الإعلامية الخليجية مساء السبت إن العمل المميز من الصحافيين والإعلامين بالدورة في تغطية كافة المنافسات الفردية والجماعية كان له أثر طيب للترويج للدورة والحضور الجماهيري الغفير لمعظم المسابقات، موضحا أن ما ميز هذه الدورة الاهتمام الإعلامي بالألعاب الفردية التي تعد أهم رافد لتحقيق الإنجازات للدول الخليجية في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية، معربا عن سعادته بلقاء الشباب في هذا التجمع الرياضي الخليجي الكبير.



وذكر أن تواجد العنصر النسائي في هذه المنافسات كان إيجابيا،إذ ظهرت المسابقات الخاصة بهن بمستوى فني عال يعكس المستوى المتطور للرياضة النسائية الخليجية، معربا عن تطلعه لتنظيم المزيد من الملتقيات الرياضية التي تجمع الرياضيين الخليجيين في مختلف الألعاب الرياضية.

بدوره، قال مسؤول اللجنة الإعلامية في الدورة سطام السهلي في تصريح مماثل إن الزيارة شكلت فرصة للتطرق للعديد من المواضيع التي من شأنها الأخذ بيد الإعلام الرياضي الخليجي لمستويات متقدمة من حيث التغطية المباشرة للأحداث الرياضية أو الرسالة الصحافية التي تتضمن تغطية شاملة لنتائج الألعاب الرياضية وتبيانا للأحداث الرياضية المقبلة.

وأضاف السهلي أن اللجنة اهتمت برصد يومي لردود الأفعال الفنية والإدارية المصاحبة للمنافسات فضلا عن إعلان النتائج بشكل مباشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثمنا دعم اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر بكل ما يتعلق بالجانب الإعلامي للدورة.



من جانبه، أكد رئيس الوفد الإعلامي القطري لتغطية البطولة محمد زيدان في تصريح للصحافيين إن أكبر عوامل نجاح الدورات والبطولات هي المتابعة الإعلامية الدقيقة لمنافساتها «وهو ما تحقق في هذا العرس الرياضي الخليجي»، منوها بتعاون اللجنة الإعلامية للدورة مع الإعلاميين الخليجيين ما سهل عملهم كثيرا.

وأشار زيدان الى أن الوفد الإعلامي لبلاده بلغ 10 إعلاميين يمثلون الصحف القطرية وقسم الإعلام باللجنة الأولمبية القطرية، علاوة عن ممثلي قناة الكاس القطرية التي تنقل أهم أحداث الدورة. وأوضح أن نسب المشاهدة العالية على التغطيات على مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام الخليجية تؤكد نجاح الدورة على الصعيد الإعلامي.



جاسم يعتزل «الطائرة» دولياً



يعقوب العوضي



أعلن لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي الكويت للكرة الطائرة عبدالله جاسم اعتزاله اللعب دوليا.

وجاء الإعلان بعد حصول المنتخب على المركز الرابع في ختام منافسات اللعبة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقامة حاليا في البلاد.



وقال جاسم: ان فكرة الاعتزال دوليا كانت تراوده منذ فترة، إلا أنه أجلها لحين الانتهاء من دورة الألعاب الخليجية بعد ما تم استدعاؤه لتمثيل الأزرق فيها.

وقد حان الوقت لإفساح المجال أمام اللاعبين الصغار للمشاركة مع المنتخب وتمثيل الكويت في المحافل الخارجية، وإعطائهم الفرصة للبروز ومواصلة مسيرة من سبقوهم.