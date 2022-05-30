عبدالعزيز جاسم



قاد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التشيكي فيتزلاف لافيكا تدريبات الأزرق في معسكره المقام حاليا بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) بصفوف مكتملة بحضور 26 لاعبا، وذلك استعدادا لمواجهة سنغافورة الودية في الأول من يونيو المقبل والتي تأتي ضمن تحضيرات الأزرق للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وخلال التدريبات، فضل الجهاز الفني إراحة لاعب الوسط طلال الفاضل بعد شعوره بآلام بسبب كدمة خفيفة في الفخذ وذلك تفاديا لتفاقمها، على أن يعود للتدريبات بشكل طبيعي اليوم، حيث لن تمنعه الإصابة من المشاركة في المباراة الودية أمام سنغافورة.



ويسعى لافيكا إلى تجهيز اللاعبين بشكل مثالي قبل انطلاق التصفيات المهمة، وذلك من خلال التدريب على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك اللعب بنظام تقسيم اللاعبين بنظام المجموعتين، للوقوف على جهوزيتهم بشكل كبير وتنويع طريقة اللعب.



يذكر أن مجموعة الأزرق في التصفيات الآسيوية تضم إلى جانبه منتخبات الأردن ونيبال واندونيسيا.