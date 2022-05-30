يعقوب العوضي



تواصل اللجنة المنظمة لبطولة الأندية الخليجية الـ38 أبطال الكؤوس لكرة اليد، تجهيزاتها لانطلاق البطولة المقررة خلال الفترة من 4 الى 12 يونيو المقبل على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، بمشاركة أندية «الكويت» المستضيف والسالمية، والنجمة البحريني، ومضر السعودي، ومسقط العماني، والجزيرة الاماراتي، والأهلي القطري.

ويترأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، ومدير البطولة نواف الجريد.



وكانت اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أصدرت جدول البطولة حيث قسمت الفرق الى مجموعتين، ضمت الاولى أندية الكويت ومسقط والجزيرة والاهلي، بينما ضمت الثانية أندية السالمية ومضر والنجمة.



ويلتقي في افتتاح المنافسات الجزيرة مع الأهلي، والسالمية مع مضر، والكويت مع مسقط.



من جانبه، قال بدر العصيمي ان اللجان العاملة جاهزة لانطلاق البطولة، مضيفا ان الاهتمام كبير من مجلس الإدارة برئاسة خالد الغانم وجميع اعضاء اللجنة المنظمة والعاملين في البطولة بغرض ظهورها بالصورة اللائقة بسمعة الكويت ونحن نتابع عمل اللجان بشكل يومي قبل انطلاق هذا الحدث الرياضي الخليجي.



إلى ذلك اكتفى نادي السالمية بالاستعداد محليا للبطولة حيث كان من المقرر أن يخوض معسكرا خارجيا إلا أن خطة الاعداد قد تغيرت ليكتفي السماوي بمواجهات ودية محلية.

وفي السياق ذاته تعاقدت الإدارة مع لاعب دائرة القادسية عبدالله العطية على سبيل الإعارة كمحترف ثالث في البطولة. وقد يغيب محترف السالمية محمد فراد عن البطولة بداعي الإصابة في غضروف الركبة والتي تعرض لها في فترة الإعداد الأخيرة.