الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قرر الاتحاد القطري لكرة القدم استمرار تطبيق قاعدة 5 لاعبين محترفين في صفوف الأندية بالموسم الكروي الجديد 2022-2023، الذي سينطلق أوائل أغسطس المقبل.



وكان الاتحاد القطري قد قام بمخاطبة الأندية في الدرجة الأولى والثانية بخصوص الأمور المتعلقة بتسجيلات اللاعبين الأجانب والقطريين، ومواعيد تقديم القوائم، وأيضا مواعيد الانتقالات خاصة الصيفية التي تفتتح مبكرا هذا الموسم بسبب الانطلاق المبكر للدوري القطري.



وأكد الاتحاد القطري رسميا في هذا التعميم عدم وجود زيادة في المحترفين الأجانب، كما أعلن استمرار وجود 5 محترفين فقط في قائمة كل فريق 3 منهم أجانب ومحترف آسيوي ومحترف عربي، ويسمح لهم جميعا بالمشاركة في المباريات على ألا يشغل أي منهم مركز حارس المرمى في أي وقت من أوقات المباراة.



وقرر الاتحاد فتح الفترة الأولى للانتقالات المعتمدة (الانتقالات الصيفية) في الفترة من 23 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح باب الانتقالات الصيفية في شهر يونيو بسبب الانطلاق المبكر للدوري، فيما تبدأ فترة الانتقالات الثانية (الشتوية) في موعدها الثابت وهو 1 يناير 2023 ولنهايته.



وحدد الاتحاد يوم 23 يونيو موعدا لإجراء الفحوصات الطبية وفي حالة عدم تسليم الفحص الطبي لن يحصل النادي على بطاقات اللاعبين، والمعروف أن مؤسسة دوري نجوم قطر حددت يوم 15 يونيو المقبل موعدا لانطلاق تدريبات جميع الفرق استعدادا للموسم الجديد، وتقييم كشوف الأجهزة الفنية لجميع الفئات السنية 26 يونيو القادم.



من ناحية أخرى، أهدى المحترف الغاني في صفوف نادي السد أندريه آيو قميص ناديه القطري إلى رئيس الجمهورية الغاني نانا أكوفو أدو.



وساهم أندريه آيو في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022 رفقة زملائه في البلاك ستارز على حساب المنتخب النيجيري، كما نجح في إثبات نفسه في أولى مواسمه بقميص نادي السد وتوج معه بلقب الدوري القطري ليواصل اللاعب رحلة التألق التي عاشها والده عبيدي بيليه والذي سبق أن تواجد مع السد وحقق العديد من الإنجازات والألقاب.