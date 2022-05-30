ناجي شربل



تأهل النادي الرياضي بيروت حامل اللقب لنهائي بطولة لبنان في كرة السلة لأندية الدرجة الأولي للرجال للمرة العشرين في العصر الحديث للبطولة منذ 1992، بعدما تخطى منافسه دينامو لبنان 3-1 في نصف النهائي «فاينال فور».

وحسم الرياضي سلسلة ثانية نصف النهائي أمام جمهور غفير احتشد في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل المحسوب ارضا لدينامو بفوزه عليه بفارق 9 نقاط 73-64.

ويلتقي الرياضي في الدور النهائي مع فريق بيروت فيرست كلوب الذي تخطى الحكمة بيروت بثلاثية نظيفة أيضا في السلسلة الأولي. ويحرز اللقب الفريق الذي يفوز بأربع مباريات من سبع ممكنة.

وسبق لبيروت فيرست كلوب إحراز لقبه الرسمي الأول الكبير، بفوزه على الرياضي في نهائي مسابقة كأس لبنان للموسم الحالي في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.