أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي جاء على هامش انعقاد الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة يعد خارطة طريق لتطوير الشباب العربي خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع لمواكبة التطورات في هذا المجال.

وأشار فليطح الى اقتراح الرئيس المصري بأن يكون عام 2023 عاما للشباب العربي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الشبابية والرياضية بالتناوب بين العواصم العربية، وقال: خلال اجتماع وزراء الشباب والرياضة المقبل والذي سيعقد في الكويت سيتم تقديم ورقة عمل لتفعيل المبادرة خاصة ان الكويت لديها باع طويل في مثل هذه الفعاليات بعدما احتضنت الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 ـ 2018.



وقال فليطح: سيكون لنا دور كبير في اشهار اتحاد للشباب العربي لتعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بناء على مقترح الرئيس المصري، خاصة ان الكويت رائدة في العمل الشبابي من خلال جائزة التميز والابداع الشبابي التي اطلقت تحت رعاية صاحب السمو الأمير.