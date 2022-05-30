وجهت القاضية غادة عون إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي سائلة «فيك تقلي ليش ما أحلت إلى التأديب يللي لفلف ملف الصيارفة، وأحد المصارف يلي منيم ملف هدى سلوم منذ أكثر من 3 سنوات وملف الضباط منذ سنتين، ويللي حاول منعي من الاستمرار في ملف مكتف. والقصص تطول، لا لن أسكت والجردة ستطول. ليس هذا هو القضاء الذي يستاهله اللبنانيون».



وأضافت عبر تويتر «ويللي سكت عن تحويل ملياري دولار بعز الأزمة والبنوك مقفلة لصالح بعض النافذين. ويللي سمح بتحويل 5 مليارات دولار أموال غير مشروعة. لا السكوت جريمة هنا. ايها الشرفاء انتفضوا».



وفي وقت سابق، نشرت القاضية عون رسالة توجهت بها عضو مجلس الشيوخ ناتالي غوليه إلى رئاسة الحكومة الفرنسية تشرح فيها المضايقات التي تتعرض لها عون في محاولة لوقف عملها في مكافحة الفساد.



وغردت عون عبر تويتر «أنشر رسالة غوليه التي طلبت فيها من الحكومة الفرنسية شرح التدابير التي ستتخذها لدعم القاضية عون وعملها لصالح شعب مضطهد. حقيقة صارخة للغاية: الدولار كان بـ 38 الف ليرة.

وقد انخفض في غضون 24 ساعة إلى 28 ألفا بعد إحالتي إلى التأديب.. عار. لكن فقط للتطمين يللي عم يلعب هاللعبة الدنيئة بسعر الدولار عم يعطيكم ابرة بنج فقط وعندما تقضي مصالحه عكس ذلك سيعمل مجددا إلى جعله يرتفع. إلى متى يترك مصير الشعب يتحكم به الفاسدون والأشرار».