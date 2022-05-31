عقدت فرقة المسرح العربي اجتماع جمعيتها العمومية العادية الأربعاء الماضي بمقر الفرقة بمنطقة خيطان، وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب مجلس إدارة جديد للفرقة بالتزكية للموسمين القادمين، وبعد انتهاء الجمعية العمومية عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول لتوزيع المناصب الإدارية والتي جاءت على النحو التالي: المخرج أحمد الشطي رئيسا لمجلس الإدارة وياسر العماري نائبا للرئيس وعبدالله القلاف أمينا للسر وأحمد اشكناني أمينا للصندوق وحمد كنعان بوعركي رئيسا للجنة العلاقات العامة وأوس الشطي مشرفا فنيا ومحمد ناصر الخرافي رئيسا للجنة الثقافية.



وقد وجّه الشطي الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا فنيا مكثفا ومشاركات عديدة للفرقة في المهرجانات.