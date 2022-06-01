مفرح الشمري



يواصل القائمون على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تقديم الأفضل للجماهير خلال موسم الصيف، حيث ستتم استضافة فرقة «جيبسي كينغز» ومؤسسها تونينو بالياردو يومي 16 و17 الجاري وذلك على خشبة المسرح الوطني.



الفرقة تعتبر من اشهر الفرق الموسيقية في العالم وتعني «ملوك الغجر»، وهي ظهرت في نهايات الثمانينيات، واشتهرت بتقديم أغاني الفلامنكو الإسبانية بلهجة أندلسية، واستحوذت أغانيهم على قلوب الملايين وصارت الفرقة ظاهرة حقيقية في جميع أنحاء العالم، حيث باعت ألبوماتها أكثر من 20 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، كما حصلت على العديد من الاسطوانات الذهبية والبلاتينية والماسية.



وطوال مشوارهم الفني، قدموا لملايين المستمعين مزيجا فريدا من أنماط الفلامنكو التقليدية مع موسيقى البوب الغربية والإيقاعات اللاتينية، ويعتبر تونينو بالياردو هو مؤسس الفرقة وملحنها وعازف الجيتار الموهوب الذي قام بتأليف أشهر أغاني الفرقة مثل «دجوبي دجوبا» و«بامبوليو» وسيقدم تونينو في الكويت لأول مرة أحدث مؤلفاته الذي حمل عنوان «تشيكا دل سول»، بالإضافة لأجمل وأروع أغنيات الفرقة، وذلك لإسعاد عشاق اغاني الفلامنكو.