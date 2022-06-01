طلبة الفرقة الرابعة لقسم النقد والأدب المسرحي للعام الدراسي 2021/2022 مستمرون في تميزهم وذلك بفضل اجتهادهم ومثابرتهم، وعلى اثر ذلك قامت رئيسة قسم النقد والأدب المسرحي د.سعداء الدعاس بتكريمهم لمشاركتهم في كتابة نص «الجدار» كنتاج لمادة فن كتابة في الفصل الدراسي الأول، وهم: آلاء خالد البرجس، حصة عادل التميمي، حصة فؤاد العيسى، سندس حاتم، شهد عادل حسن، عالية المزيدي، عائشة العبيدان، عبدالعزيز محمد الناصر، غالية المزيدي، محمد علي القلاف، منال بنت أحمد الشحية، بالإضافة إلى تكريم خاص للطالبة المثالية سندس حاتم سعيد لتميزها على جميع الأصعدة طوال سنوات الدراسة وتكريم مماثل لسكرتيرة قسم النقد شروق الشمري التي ستغيب عن القسم بعد حصولها على إجازة دراسية.



التكريم الذي حظي به طلبة وطالبات الفرقة الرابعة لقسم النقد والادب المسرحي كان بحضور د.خالد رمضان، ود.علي العنزي، ود.عادل المالك والعميد المساعد د.حسين الحكم.