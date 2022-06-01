ألغى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو نذير سالم التعميم الذي اصدرته الوزارة الأحد الماضي بخصوص شركات نقل الركاب بين المحافظات وذلك اثناء وجوده في محافظة حلب بجولة تفقدية لصوامع القمح والمطاحن، موجها بالعودة الى التعميم القديم، بحسب صحيفة الوطن المحلية.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت تعميما يتضمن اعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار.

وبين مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوطن أن إلغاء القرار يأتي مراعاة للوضع المعيشي للمواطن، والتريث في تلبية طلب شركات النقل بتعديل التعرفة.



يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كلفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة واقع تنفيذ القرارات المتخذة في عملية إعادة هيكلة الدعم الحكومي بمراجعة قرارها الأخير القاضي بتعديل تسعيرة النقل الكيلومترية لأن شركات النقل مازالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم.