وافقت الحكومة السورية على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، رغم تردي الواقع الكهربائي وارتفاع فترات التقنين وانقطاع التيار لساعات طويلة في معظم المناطق.



ووافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على «تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، بشرط أن تكون الشركات داخل سورية مرخصة وفق نظام ثلاث صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصرا»، بحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية.



ونص القرار الصادر عن «رئاسة مجلس الوزراء» على «السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات».



واشترط القرار «عدم منح وزارة الصناعة أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب في صناعة تجميع مكونات السيارات، وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة، وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقا».



وشدد القرار على «ضرورة إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية من 5 إلى 30% لمكونات السيارات العاملة على البنزين، و20% لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات من دون رسم التسجيل لدى النقل نحو 55% للبنزين و40% للكهرباء».