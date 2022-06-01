حذر فريق «منسقو استجابة سورية» من انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات شمال غربي سورية، معددا أهم الأسباب المؤدية لانتشار هذا النوع من الأمراض.

وقال الفريق في بيان على صفحته في موقع «فيسبوك» إن عددا من مخيمات المهجرين في أرياف حلب وإدلب، سجلت انتشارا لعدد من الأمراض الجلدية أبرزها حالات جدري الماء.

وذكر الفريق أن أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات هي البيئة الصحية السيئة في المخيمات، وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوفة، كما أن استخدام المياه غير النظيفة يزيد من معدل الإصابات بالأمراض الجلدية.

ورغم أن الإصابات الجلدية المسجلة في المخيمات تقع ضمن معدل منخفض، إلا أن الفريق نبه إلى مخاطر ارتفاع معدل الإصابات إلى مستويات أعلى، مطالبا السكان المدنيين والنازحين في المخيمات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.