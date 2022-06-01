ضرب الإعصار «أغاتا»، الأول لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ سلسلة منتجعات سياحية على شواطئ في جنوب غرب المكسيك، حاملا رياحا عاتية وأمطارا وسيولا.



ويصنّف «أغاتا» أقوى إعصار يلامس اليابسة على طول الشاطئ المكسيكي المطل على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير عام 1949، وفق المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

ووصلت سرعة الرياح خلال الإعصار إلى 110 كيلومترات في الساعة، وكان يتقدم 13 كيلومترا كل ساعة. ولامس «أغاتا»، وهو مصنف من الفئة 2 على مقياس سافير-سيمبسون الذي يشمل خمس درجات، اليابسة عند بويرتو أنخيل في جنوب غرب ولاية أوكساكا.



وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن تتلاشى قوة الإعصار بحلول بعد ظهر الثلاثاء.



وتسبب الإعصار في انهيارات محدودة في التربة في مناطق في أوكساكا، بحسب السلطات المحلية.



وعمد السكان على طول الساحل، إلى تخزين المياه والمواد الغذائية، واتخذوا اجراءات احترازية، لحماية منازلهم ومصالحهم.