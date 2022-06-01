أكد القضاء المكسيكي تعليق العمل بصورة دائمة لـ«قطار المايا»، وهو مشروع عام ضخم بقيمة 10 مليارات دولار في نصر للمدافعين عن البيئة في هذه المنطقة السياحية.

وأعلن أحد قضاة يوكاتان عن «التعليق الدائم» للعمل على هذا الخط الممتد على 60 كيلومترا، من مساحة إجمالية تبلغ 1500 كيلومتر، على الساحل الكاريبي جنوب كانكون، وهي منطقة تجذب عشرات الآلاف من الأميركيين والأوروبيين. وأصدر القاضي حكمه هذا في استئناف قدمته مجموعة من الغواصين وعلماء الكهوف الذين يدافعون عن البيئة الفريدة لشبه جزيرة يوكاتان المؤلفة من غابات وكهوف وآبار مياه عذبة جوفية ذات قيمة أثرية كبيرة.

واعتبر القاضي أن السلطات المكسيكية لم تحترم إجراءات تقييم الأثر البيئي قبل إطلاق الاشغال في المشروع، واعتمادا على «المبدأ الوقائي»، اعتبر القضاء أن هناك «خطرا داهما» من أن يؤدي تنفيذ العمل إلى «ضرر لا رجوع فيه»، وفق الجمعية.