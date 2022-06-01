تستعيد مهرجانات الموسيقى الكبرى في المغرب صخبها هذا الصيف بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب أزمة «كوفيد-19»، بعدما وفرت هذه الأحداث للمملكة إشعاعا و«قوة ناعمة» على الساحة الثقافية الدولية.



ابتداء من يونيو، سيتاح لجماهير الموسيقى الاستمتاع مجددا بإيقاعات متنوعة من أرجاء مختلفة من العالم، من الموسيقى الصوفية الهندية إلى أهازيج كناوة المحلية، مرورا بالفانك الكوبي وموسيقى تروبيكاليا البرازيلية، في مهرجانات متخصصة تقام في مدن مغربية عدة بينها فاس والصويرة والدار البيضاء.



وتستقطب هذه الملتقيات التي تقام بأكثريتها بمبادرات خاصة، آلاف الرواد من المغرب والخارج، وتوفر للمملكة واجهة هامة لتحقيق إشعاع دولي.



وتوضح رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية نايلة التازي لوكالة «فرانس برس»: «تعتمد الحياة الثقافية في المغرب، خصوصا بعض المهرجانات التي أصبحت شهيرة، على قاعدة صلبة وواعدة».

وهي تشكل «قوة ناعمة مهمة بالنسبة للبلد»، وفق التازي التي تنظم مهرجان كناوة بالصويرة (جنوب) منذ العام 1997.



سيكون هذا المهرجان أول مواعيد الموسم الفني في 3 يونيو، وقد صار محطة أساسية بين المهرجانات الفنية في المملكة.

وسيقام الحدث لأول مرة هذا العام في صيغة متنقلة، مقدما عروضه في مدن الصويرة ومراكش (جنوب) والدار البيضاء والرباط (شمال)، حتى 24 يونيو.