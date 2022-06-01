الدوحة - فريد عبدالباقي



يستهل منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم مشواره اليوم في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما عندما يلتقي مع نظيره الإيراني في الـ 4:00 عصرا على ستاد بونيودكور «طشقند»، وذلك في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبي وتركمانستان وأوزبكستان «المستضيف».



وحرص الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا على تجهيز اللاعبين لمباريات كأس آسيا، حيث ضم 23 لاعبا وهم: أحمد الجانحي، مصطفى عصام «الغرافة»، صلاح زكريا، محمد النعيمي، «الدحيل»، جاسم جابر، أحمد سهيل، محمود أبوندى «العربي»، وأسامة الطيري، هاشم علي، علي مال الله «الريان»، عبدالرشيد إبراهيم، عبدالله السليطي «الأهلي»، يوسف عبدالرزاق، مصطفى طارق، فيصل محمد ويوسف عبدالله «السد»، ويوسف أيمن، جاسم المهيري، خالد وليد «قطر»، محمد عياش «الوكرة»، هارون دياب «الخور»، مروان شريف «الشمال»، المكي محسن «الخريطيات».



هذا، وجددت إدارة نادي الريان القطري التفاوض مع المدرب الجنوبي الأفريقي للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، وذلك خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي 0-2 في المباراة النهائية.



وتترقب إدارة نادي الريان موقف موسيماني مع النادي الأهلي، لاسيما أن هناك اتجاها لإقالته من منصبه بعد فشله في تحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي.



ويسعى الريان إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد انتهاء تعاقده مع التشيلي نيكولاس كوردوفا الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للفرنسي لوران بلان، ونجح كوردوفا في قيادة الريان لبلوغ الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.



إلى ذلك، يخوض منتخب أستراليا مباراة ودية أمام نظيره الأردني الذي يستعد بدوره لتصفيات كأس آسيا 2023 مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان ضمن استعدادات المنتخب الأسترالي لخوض مباراة الإمارات في الملحق القاري المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر لها يوم 7 يونيو على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



ويتأهل الفائز من مباراة الملحق الآسيوي ليتقابل مع منتخب بيرو في الملحق العالمي 13 يونيو بالدوحة أيضا، على أن يتأهل الفائز من هذه المواجهة ليلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.