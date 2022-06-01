بيروت ـ ناجي شربل



أمد نادي شباب البرج نادي الصفاء بـ«قبلة الحياة» التي جنبته السقوط إلى أندية الدرجة الثانية في كرة القدم، بعد إعلان شباب البرج انسحابه من الدوري العام الـ62.



شباب البرج انسحب من مباراة مؤجلة من المرحلة الأخيرة إيابا من الدورة السداسية للأندية الستة الأولى أمام الأنصار، وبالتالي تم وضع الفريق في أسفل الترتيب وبالتالي رافق سبورتنغ بيروت الذي أمضى موسما واحدا في الدرجة الأولى الى دوري المظاليم فيما نجا الصفاء من الهبوط للمرة الأولى في تاريخه منذ ان خاض غمار الدرجة الأولى قبل 60 عاما.



قرار الانسحاب جاء لعدة أسباب لأحد ناديي منطقة برج البراجنة، بعد 3 مواسم في الدرجة الاولى.



وكان شباب البرج صعد إلى الدرجة الأولى للمرة الأولي في تاريخه قبل 3 مواسم برفقة جاره البرج. وقد استحصل شباب البرج على رخصته الكروية من نادي الارشاد الذي سبق له تمثيل بلدة برج البراجنة في الدرجة الأولى لموسم واحد.



اسباب عدة بينها مالية، من خلال رغبة رئيس النادي ومموله نادر علامة الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأميركية، إلى فرض محكمة التحكيم الرياضية «كاس» عقوبة مالية قيمتها 42 الف دولار على النادي لمصلحة لاعبه السابق العاجي كريست ريمي.



انسحاب بتوقيت «تكتيكي» أنقذ الصفاء من الهبوط إلى «دوري المظاليم»، بعدما احتل بطل لبنان 3 مرات منذ الألفية الحالية مركز وصيف القاع، وخسر مباراة «النجاة» أمام الحكمة بيروت 0-1.