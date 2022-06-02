وجّه القائمون على «موسم جدة» الدعوة لـ«الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد فعاليات هذا الموسم الذي انطلق في مايو الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري تحت شعار «جدة أيامنا الحلوة»، وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون المتواجد هناك لنقل الصورة الكاملة لهذه الفعالية الاستثنائية والتي استقطبت العديد من الزوار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.



ويشهد الموسم العديد من الفعاليات التي يصل عددها الى 2800 فعالية تقام في 9 مناطق ترفيهية، وهي «سيتي ووك»، «جدة آرت بروميناد»، «نادي جدة لليخوت»، «جدة جنغل»، «جدة سوبردوم»، «فيوچن»، «حديقة الأمير ماجد، البلد»، «جدة بيير».



كما يشهد موسم جدة إقامة أكبر قرية ترفيهية للآنمي في الشرق الأوسط، وحفلات غنائية عالمية وعربية، وعروض مسرحية لنخبة من النجوم منهم محمد هنيدي ومحمد سعد وآخرون.