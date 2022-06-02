مفرح الشمري



في ضوء زياراته لرواد الحركة الفنية في الكويت، قام وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين بزيارة إلى منزل الفنان الكبير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، انطلاقا من اهتمام الكويت بروادها في جميع المجالات وحرصا على تلبية كافة احتياجاتهم.



وفي هذا الجانب، أعلن وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين عن تشرفه واعتزازه بالزيارة التي قام بها لقامة من قامات الفن الكويتي الأصيل، مشيرا إلى أن تلك الزيارة جاءت تأكيدا على حب وتقدير لهذا الفنان ومسيرته الفنية العريقة الذي أمتعنا فيها لسنوات طويلة، وكان له دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية، وقال: هذه الزيارة أقل مما نقدمه إلى تلك الكوكبة التي كان لنا شرف الالتقاء بهم، والعمل والحرص على معرفة طلباتهم عن قرب.



من جانبه، عبر الفنان الكبير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين لهذه الزيارة، والتي أسعدته كثيرا، حيث دار الحوار المتبادل معه، وأكد حرصه على دعم كل الأعمال التي توثق مسيرته كفنان عبر قطاعي إذاعة وتلفزيون الكويت، إلى جانب تلمسه متطلبات جمعية الفنانين الكويتيين، وذلك لمواصلة مسيرتها الفنية والثقافية الرائدة.



حضر الزيارة علي المفرج نجل الفنان الكبير «شادي الخليج»، والوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، وعضو جمعية الفنانين الكويتيين جمال اللهو.