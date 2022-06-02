شخصيات جديدة دخلت على «أمينة حاف 2» أثرت على شكل العمل

الجمهور الكويتي ذواق للفنون المختلفة ومحب للضحك والفرح



عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان الكوميدي خالد العجيرب أهمية الرسائل التي تطرحها مسرحية «موعد مع معاليه» والتي تعرض حاليا ويقوم ببطولتها الى جانب نخبة من النجوم، وهم: خالد المظفر، فوز الشطي، محمد الدوسري، ابراهيم الشيخلي، أحمد المظفر، مهدي دشتي، هيا الحوطي، زينب بهمن، وغيرهم، وقال: الاقبال الجماهيري على المسرحية ضخم، واعتقد أنها لأول مرة «تصير» في الكويت ان يتم تقديم 50 عرضا متتاليا لعمل مسرحي خلال شهر واحد.



وتابع العجيرب في تصريح لـ «الأنباء»: هذا الانجاز والنجاح لا ينسب لشخص واحد، لكن يعود الى روح الفريق التي تسود بيننا، فالجميع على قلب واحد، ويسعون الى إسعاد الجمهور بهذا العمل الهادف الذي يحمل مضمونا مفيدا لهم بعيدا عن الإسفاف والابتذال.



وتابع: عروض «موعد مع معاليه» مستمرة بنجاح كبير حتى عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن المسرح من أولويات الجمهور في كل وقت وزمان، وله مكانة خاصة عند الجمهور الكويتي الذواق للفنون المختلفة والمحب للضحك والفرح، مضيفا: هذا ما نلاحظه على مواقع «السوشيال ميديا» والتفاعل الكبير مع المسرحيات المعروضة.



وفي سياق آخر، تحدث العجيرب عن الانتقادات التي طالت الجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف» الذي عرض في رمضان الماضي وشارك فيه مع نخبة من النجوم، منهم: إلهام الفضالة وشهاب جوهر وبدرية طلبة وطيف وشهد سلمان، وآخرون، حيث قال: لولا الانتقادات لما وصلنا الى درجة متقدمة في الدراما الخليجية والعربية، أنا «ما ازعل» أبدا من أي ملاحظة تدفعني الى تصحيح الأخطاء واختيار الأفضل، وأضع النصحية من الجمهور في عين الاعتبار وأخذها بصدر رحب، مكملا: البعض رأى أن «امينة حاف2» جاء اضعف من الجزء الاول لأن «الخلطة تغيرت» وهناك شخصيات جديدة دخلت على الاحداث، وهذا اثر على شكل العمل الذي تعود عليه الناس وتقبلوه في الجزء الاول، لكن هذا لا ينفي أن كثيرين أحبوه وتابعوه، مؤكدا في ختام تصريحه ان فريق المسلسل بذل مجهودا كبيرا لتقديم عمل يرضي المشاهدين.