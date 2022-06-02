كسرت فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية الطابع الرسمي لاستقبالات البيت الأبيض وتصريحاته، إذ اغتنمت فرصة استقبال الرئيس جو بايدن أعضاءها للتنديد من منبر المقر الرئاسي الأميركي بالعنصرية التي تستهدف الآسيويين.



وقال جيمين (بارك جي مين)، أحد الأعضاء السبعة في فرقة الكاي بوب الشهيرة، من على منبر غرفة الصحافة في البيت الأبيض التي احتشد فيها الاعلاميون لمواكبة اللقاء، «نحن حزينون جدا للزيادة الأخيرة في جرائم الكراهية، ومنها الجرائم العنصرية التي تستهدف الآسيويين».



وفيما كانت الفرقة في البيت الأبيض، احتشدت خارج سياج المقر الرئاسي الأميركي جموع ممن تصفهم الفرقة بجيشها من المعجبين والمعجبات، أملا في رؤية أعضائها المحبوبين جدا عن كثب.



وقال عضو آخر في الفرقة هو سوغا (مين يون جي) تمت ترجمة تصريحه كما تصريحات جيمين «لا مشكلة في أن يكون المرء مختلفا. المساواة تبدأ عندما نكشف ونقبل اختلافاتنا».



وأدلى الشبان السبعة الذين ارتدوا بدلات داكنة وقمصانا بيضاء ووضعوا ربطات عنق بتصريحات موجزة للصحافيين قبل أن يستقبلهم الرئيس الأميركي، خلافا للترتيبات المألوفة المتبعة في قاعة الصحافة، إذ تتسم عادة بطابع رسمي جدا وتتولاها الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.